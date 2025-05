(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 15 May 2025 Antimafia, Cantalamessa (Lega): M5S offende l’istituzione della Commissione

Roma, 15 mag. – “Le farneticazioni del Movimento 5 Stelle per difendere Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho sono imbarazzanti e una mancanza di rispetto istituzionale, visto il conflitto di interesse che ha caratterizzato la loro presenza in commissione Antimafia in due filoni di inchiesta. La parzialità che hanno assunto in queste due inchieste, infatti, li porta ad avere atteggiamenti sbagliati ed offensivi nei confronti della commissione. Parlare di ‘ritorsioni come un’organizzazione criminale’, riferendosi alla maggioranza è infatti grave ed è un’offesa a tutti gli italiani, perché lede la sacralità della commissione stessa”.

Così il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in commissione Antimafia.