(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 14 May 2025 SICUREZZA, BARCAIUOLO (FDI): A MODENA NUOVI MEZZI E INVESTIMENTI STRUTTURALI PER VIGILI DEL FUOCO

“Il Governo continua a investire con determinazione nella sicurezza dei cittadini e nel potenziamento delle dotazioni dei Vigili del Fuoco. In Emilia-Romagna, e in particolare nella sede di Modena, stanno arrivando nuovi mezzi e sono stati finanziati interventi strutturali fondamentali”.

A parlare è il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

“Soltanto nell’ultimo anno sono stati assegnati alla Direzione regionale ben 85 nuovi mezzi, tra cui piattaforme antincendio, pick-up, autovetture elettriche, mezzi aeroportuali e veicoli speciali. A questi si sommano altri 14 mezzi acquistati a livello locale. Entro il mese di giugno 2025 ne arriveranno ulteriori, compresi tre autoscale da 32 metri, due APS 4×4, mezzi a biometano e venti nuove autovetture elettriche. Anche la sede di Modena è inclusa in questo piano di potenziamento. Oltre ai nuovi mezzi sono già stati assicurati importanti investimenti per la sede centrale del Comando provinciale di Modena, per un ammontare complessivo superiore al milione di euro nel triennio 2024-2026. Tra gli interventi previsti figurano la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, il rifacimento della centrale termica, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 70 kW con batteria, la ristrutturazione delle camerate e degli uffici al secondo piano e il consolidamento del solaio della vecchia autorimessa. Tutti questi interventi sono già finanziati e programmati, con scadenze che vanno da aprile a novembre 2024 e con una parte dei lavori prevista in esigibilità nel 2025. È inoltre in fase di valutazione una richiesta per un ulteriore intervento da 500.000 euro, relativo alla ristrutturazione della piscina del comando. Questi sono i numeri di un Governo che lavora, investe e fornisce risposte concrete ai cittadini”, conclude Barcaiuolo.

