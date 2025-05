(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 VERONA. GELMETTI (FDI): 40 ANNI DALL’IMPRESA, SCUDETTO HELLAS RESTA UNA VITTORIA LEGGENDARIA

“Oggi celebriamo i 40 anni di uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano: lo scudetto conquistato dall’Hellas Verona nella stagione 1984/1985. Un’impresa irripetibile, che ha scolpito il nome della nostra squadra nella leggenda del calcio nazionale e internazionale”.

Così il senatore veronese di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti, ricorda l’anniversario dello storico tricolore gialloblù. “Quella vittoria – prosegue Gelmetti – non fu solo un trionfo sportivo, ma il simbolo di una città unita, di una squadra costruita con passione, talento e spirito di sacrificio. Un modello che ancora oggi rappresenta un esempio per il calcio e per lo sport.”

“Nel cuore dei veronesi – conclude Gelmetti – resta viva l’emozione di quella stagione magica, capace di ispirare generazioni. Onorare questa ricorrenza significa anche guardare con orgoglio alle nostre radici, ai valori di lealtà, lavoro e identità che hanno reso grande l’Hellas Verona e che ancora oggi devono guidarci, dentro e fuori dal campo. Viva l’Hellas. Viva Verona”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica