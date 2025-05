Pace, Barbera (Prc): “Serve una mobilitazione di massa che unisca pace e giustizia sociale”

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

giustizia sociale”

“Dopo la bella giornata di ieri al Pantheon organizzata da “Stop ReArm”,

abbiamo partecipato questa mattina con convinzione all’evento “Il coraggio

della pace disarma – Il nemico è la guerra”, tenutosi allo Spin Time di

Roma, un prezioso momento di confronto promosso dalle realtà pacifiste e

associative che hanno animato la manifestazione nazionale del 5 aprile

scorso contro la guerra e il riarmo. Ringraziamo sentitamente le

organizzazioni che hanno reso possibile questa giornata di discussione

collettiva. È stato un passaggio importante per ragionare su come dare

continuità a quella mobilitazione e rafforzare un movimento per la pace

all’altezza delle sfide che abbiamo davanti. Lo scenario internazionale è

sempre più inquietante: alla vigilia del vertice NATO previsto dal 24 al 26

giugno a L’Aja, si profila una nuova, folle accelerazione nella corsa al

riarmo, con l’obiettivo dichiarato di portare la spesa militare dei Paesi

membri al 3,5% del PIL. Per l’Italia significherebbe più che raddoppiare le

risorse destinate agli armamenti, arrivando a oltre 80 miliardi di euro

all’anno, a scapito della sanità pubblica, della scuola, del welfare. Contro

questa deriva bellicista serve un salto di qualità nella costruzione di una

mobilitazione popolare di massa, che unisca il NO alla guerra con le

rivendicazioni sociali, ambientali e democratiche. La pace non è un affare

da specialisti: la pace è il terreno su cui può rinascere una politica

popolare, autonoma dalle logiche neoliberiste e militariste dell’UE e dei

governi che la compongono. Per questo riteniamo fondamentale allargare il

fronte: coinvolgere sindacati, comitati per la casa e per la sanità,

studenti, collettivi e lavoratori. La lotta contro il riarmo deve saldarsi

alla lotta contro la povertà, contro la precarietà e contro le

disuguaglianze, impegnandosi fin da subito per promuovere, insieme a tutte

le forze disponibili, una mobilitazione unitaria, plurale e radicata nei

territori, capace di costruire una reale opposizione alla guerra, al riarmo

e allo stesso governo Meloni, che ne è espressione diretta. Questo

governo, infatti, si genuflette davanti ai diktat della NATO e

dell’industria bellica. Il suo atlantismo cieco, guerrafondaio e subalterno

agli interessi degli Stati Uniti è una minaccia per il nostro Paese, per la

pace e per la democrazia”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.