Milano: Sorte, serve candidato espressione società civile milanese. Allargare perimetro coalizione

“A Milano, nel voto politico, il centrosinistra è in vantaggio rispetto al centrodestra, e questo succede da ormai vent’anni: per questo motivo scegliere un candidato politico significa andare su un binario per noi più difficile”.Lo ha detto Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo all’evento “Milano torna al centro della scena”, organizzato da FI. “Noi – ha proseguito – non vogliamo trovare solo un candidato civico, ma una candidato che sia espressione della società civile milanese, fortemente ancorato all’area moderata e ai valori europeisti che sono propri di Forza Italia, esattamente come Forza Italia scelse nel 1996 Gabriele Albertini e nel 2006 Letizia Moratti, che hanno rappresentato in quelle stagioni politiche la “milanesità migliore” declinata in un pragmatismo amministrativo capace di guidare, liberare e catalizzare energie, idee e progetti che hanno lanciato Milano nel nuovo millennio in una dimensione europea e internazionale, sviluppando l’identità di questa città in una visione cinquantennale. Dobbiamo candidare un manager a cui ognuno di noi affiderebbe la propria impresa da gestire. Bisogna avere un’idea di architettura della coalizione, allargando il perimetro e dialogando quindi con quelle forze e quelle

sensibilità che eravamo riusciti a intercettare nel passato: riformisti, liberali, anche una parte dei progressisti milanesi che ci hanno sostenuto e che sono stati attratti in passato dai nostri progetti. Noi vogliamo liberare Milano dal blocco dei progetti, dal blocco dei cantieri, dalla burocrazia e dal degrado e dall’insicurezza.Noi non siamo né il partito della paura né il partito dell’accoglienza indiscriminata. Noi siamo per una vera integrazione: è giusto che gli immigrati che lavorano e che rispettano le nostre leggi, contribuendo allo sviluppo del

nostro sistema diventino milanesi. Nessuna tolleranza per chi commette dei reati, furti, stupri, per chi occupa abusivamente, che siano i centri sociali o che sia Casapound. Leggevo che siamo al 131esimo tentativo di sgombero del Leoncavallo. Noi non solo riusciremo a sgomberare il Leoncavallo ma sgombreremo Milano dalla sinistra”, ha concluso.

