Milano: Sorte, FI lancia sfida, serve squadra con candidato di livello

“Oggi, di fatto, apriamo la campagna elettorale di Forza Italia Milano. Un Partito che in questa città, la città di Silvio Berlusconi, è stato ricostruito e oggi ha una presenza capillare in tutti i quartieri: oltre 3000 iscritti, tra poco voteremo 9 Presidenti di municipio, una segreteria comunale pienamente funzionante, un “tavolo Milano” operativo, oltre 40 tra consiglieri comunali, circoscrizionali e regionali, deputati, senatori ed eurodeputati milanesi attivi sul territorio. Forza Italia Milano lancia la sua sfida perché dopo 15 anni di sinistra dobbiamo e possiamo vincere”. Lo ha detto Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo all’evento “Milano torna al centro della scena”, organizzato da FI.

“Per vincere – ha proseguito – serve un progetto per la Città”, “una squadra e un candidato sindaco di livello. Noi abbiamo le idee chiare. Non vogliamo solo vincere, ma iniziare una nuova stagione del centrodestra amministrativo che sarà un faro per tutte le altre amministrazioni. I sondaggi dicono che negli ultimi 12 mesi il centrosinistra a Milano ha perso oltre 10 punti rispetto alle europee. La sinistra ha fallito sui temi della sicurezza, ma anche sui temi dello sviluppo urbanistico della città. Abbiamo un calcio di rigore che non possiamo sbagliare.

E allora serve la testa”, ha concluso.

