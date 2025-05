(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Governo; Ronzulli (FI): La sinistra scommetteva sul caos, noi abbiamo messo ordine al Paese

“Stiamo costruendo un’Italia con serietà, autorevolezza e credibilità. La sinistra appare in crisi di nervi di fronte alla nostra efficienza. E mentre scommetteva sul caos, noi abbiamo messo ordine al Paese. Nonostante la propaganda dell’opposizione, sempre anti-italiana e, disfattista, noi possiamo dimostrare che con il lavoro serio e costante è possibile raggiungere risultati. Ogni giorno il frutto del nostro operato viene riconosciuto ovunque. I numeri parlano chiaro. In soli due anni e mezzo abbiamo creato un milione di posti di lavoro, l’economia è in ripresa, lo spread è ai minimi storici, la borsa sta mostrando segni di crescita. Sul piano internazionale stiamo affrontando sfide importanti, da protagonisti. L’Europa, che prima ci ignorava ora ci ascolta e segue la nostra linea. Sull’immigrazione ora tutti concordano con le nostre politiche. Sui dazi, la premier Meloni, insieme con Forza Italia, sta costruendo ponti, nell’interesse europeo, con la consapevolezza che la guerra commerciale non si vince andando ognuno per conto proprio, come Francia e Germania, ma che solo l’unità produce risultati. E noi lo stiamo dimostrando”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al convegno “Milano torna al centro della scena”.