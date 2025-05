(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 Gaza, Barbera (Prc): “Il turismo dell’orrore è complicità con il genocidio.

Stop ai viaggi organizzati lungo il confine di Gaza”

“Denunciamo con sdegno la promozione, da parte di alcune note agenzie

turistiche internazionali, di “tour della realtà” al confine con Gaza,

trasformando la tragedia umana della popolazione palestinese in

un’attrazione turistica. Siamo di fronte a un’operazione cinica e

inaccettabile, che sfrutta la sofferenza e la distruzione provocate da mesi

di guerra per offrire “esperienze forti” a pagamento, con pacchetti che

promettono scorci di città bombardate e la possibilità di “vedere con i

propri occhi il confine con Gaza”. Il tutto mentre la popolazione

palestinese è sottoposta a bombardamenti, assedi, fame edeportazioni.Questa

mercificazione del dolore umano è un oltraggio alla memoria delle vittime,

una forma moderna di pornografia bellica, che contribuisce a normalizzare

l’occupazione, la violenza e la disumanizzazione di un intero popolo.Mentre

la comunità internazionale dovrebbe mobilitarsi per il cessate il fuoco

immediato e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese, c’è chi

specula sulla guerra come se fosse un set cinematografico. È il riflesso

più degradato di un sistema che fa profitto anche sulle macerie. Chiediamo

l’immediata rimozione di questi “tour” dai portali di viaggio

internazionali e l’apertura di un dibattito pubblico sull’etica del turismo

nei contesti di conflitto. Alcuni siti che promuovono questi viaggi sono

tra i più visitati al mondo e contribuiscono a una narrazione tossica, che

presenta solo un lato della guerra, legittimando l’occupazione e

criminalizzando le vittime. Esprimiamo piena solidarietà al popolo

palestinese e continueremo a battersi, in Italia e in Europa, contro il

genocidio in corso a Gaza e contro ogni tentativo di strumentalizzarne il

dramma. La guerra non è uno spettacolo. La morte non è un souvenir. Il

turismo dell’orrore è complicità con il genocidio!”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione

Comunista.