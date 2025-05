DIFESA. RAUTI A BIELLA PER ADUNATA ALPINI: UNA FESTA DI POPOLO ED UN ABBRACCIO TRA GENERAZION

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 11 May 2025 DIFESA. RAUTI A BIELLA PER ADUNATA ALPINI: UNA FESTA DI POPOLO ED UN ABBRACCIO TRA GENERAZIONI

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, ha partecipato, oggi, con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, alla sfilata degli Alpini della

96^ Adunata Nazionale, ospitata per la prima volta a Biella (TO).

La città di Biella ha accolto la comunità Alpina vestendosi con i colori del Tricolore esposti sui balconi, lungo le vie e nelle piazze della città .

“Oggi non è stata una semplice sfilata ma una festa popolare ed identitaria, un vero e proprio abbraccio tra generazioni che si trasmettono esperienze e valori, memorie e tradizioni alpine. L’ Adunata non è solo una parata, è una rimpatriata, un rito comunitario condiviso” ha dichiarato la Senatrice.

I protagonisti dell’Adunata sono gli Alpini in congedo e gli Alpini in servizio “soldati di montagna, un corpo specializzato, addestrato e formato per affrontare ambienti estremi, per operare ad alta quota ed a basse temperature, per muoversi e combattere negli scenari artici e del grande freddo” aggiunge il Sottosegretario, che ha la delega all’Esercito e all’ambiente specialistico “Artico, subartico e Antartide”.

Gli Alpini nascono come espressione del reclutamento territoriale, sono i figli delle montagne che hanno portato la loro comunità nell’Esercito. “Il retroterra comune e la condivisione delle esperienze militari sono il collante che lega le Penne nere in congedo nella forma associativa dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e nel senso di appartenenza.

La storia degli Alpini è gloriosa: hanno difeso i confini nazionali e la Patria in numerose battaglie e restano nell’immaginario collettivo un simbolo eroico da oltre 150 anni” ha concluso Rauti.

La Senatrice ieri ha visitato la “Cittadella degli Alpini”, stand allestiti nei “Giardini degli Alpini d’Italia” di Biella, un racconto immersivo della vasta gamma di specialità dei Reparti Alpini, di mezzi tattici, equipaggiamenti di ultima generazione per gli scenari estremi ed artici e nuove tecnologie per affrontare le sfide future, ma anche parete di arrampicata e pista artificiale di sci di fondo. A margine della sfilata il Sottosegretario ha voluto salutare i Volontari in Ferma Iniziale (VFI) Corso Solarolo III, 138 tra ragazzi e ragazze, che si stanno addestrando alla Scuola Militare alpina di Aosta e che tra due mesi – superare le prove – riceveranno il tradizionale cappello con la penna .

