(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 UE: Bergamini, mai dimenticare chi siamo, restare legati a valore libertà

“Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto una serie di crisi in successione, dal Covid alle guerre fino agli impatti sulle catene di approvvigionamento. Da ultimo, anche l’atteggiamento di Trump, il quale a quanto pare ci vede più come competitor che come amici. L’Europa in crisi esistenziale è stata chiamata ad agire, essendo in gioco la sua stessa sopravvivenza. Per decenni si era adagiata in una sorta di ‘grembo della pace’, monopolizzando la sua attività più che altro sul piano della produzione legislativa, mettendo in secondo piano quell’impegno necessario a contribuire alla costruzione del futuro dell’Occidente. Ora, la nostra architettura politica deve mettersi in moto. E l’Europa deve prendere contezza di se stessa. E’ vero, siamo 27 Paesi. E’ vero, spesso siamo litigiosi. E’ vero anche che la nostra struttura esecutiva potrebbe essere migliore. Però, in quanto Europei, non dobbiamo mai dimenticare chi siamo. E dobbiamo partire da una consapevolezza: l’Unione Europea può ancora insegnare con la propria testimonianza il valore della libertà, a cui dobbiamo sempre rimanere legati quando parliamo di Occidente. La libertà, infatti, è l’unità di misura che ci consente di capire cosa accade. E’ da qui che dobbiamo partire, da quanta libertà c’è in questo momento e da quanto essa viene messa in pericolo, per affrontare l’innegabile crisi delle democrazie che abbiamo di fronte”.

Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, intervenendo al convegno dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici tenutosi a Bologna sul tema della geopolitica e del rapporto tra Europa e Stati Uniti.

