(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Sud: Sisto, vogliamo essere co-protagonisti insieme al nord

“Il Sud ha cambiato faccia: non siamo più alla questione meridionale di Giustino Fortunato e Gaetano Salvemini. Non siamo più il Sud che chiede pietisticamente aiuto. Oggi il Pil del Sud è cresciuto dello 0,9% rispetto allo 0,7 del Nord e questo è un dato che conferma che noi meridionali vogliamo essere co-protagonisti insieme al Nord. Abbiamo il diritto e il titolo per esserlo”.

Così Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, intervenendo agli Stati Generali del Sud del partito in corso a Taranto.

