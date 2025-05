(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Sud: Gatta (FI), investire in logistica, infrastrutture e connettività

“Nel Mezzogiorno è attivo il 33% delle imprese italiane, eppure quest’area riesce a contribuire molto poco al Pil del Paese e qui la crescita è più lenta rispetto alla media nazionale (+3,5% contro +3,7%) e l’occupazione arranca (+1,2% a fronte di +1,7%). Occorre pertanto investire, e oculatamente, in logistica, infrastrutture, connettività, per un sud che ha tutte le potenzialità per essere la motrice dell’Italia”.

Lo ha detto Giandiego Gatta, vicepresidente della Giunta per le Elezioni e deputato di Forza Italia, intervenendo agli Stati generali del Sud di FI in corso a Taranto.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma