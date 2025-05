(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Sud: De Palma, non è problema da gestire, ma risorsa da valorizzare. Servono politiche concrete

“Oggi Taranto non è solo una tappa del nostro percorso politico: è il simbolo di un Sud che non vuole più essere periferia, ma cuore pulsante del Paese. Una città che ha conosciuto difficoltà, contraddizioni e promesse non mantenute, ma che ha anche dentro di sé una straordinaria energia di riscatto. Come Forza Italia, siamo qui per dire che il Sud non è un problema da gestire, ma una risorsa da valorizzare. E per farlo servono politiche concrete su industria, ambiente, infrastrutture e servizi, che mettano al centro i territori, le comunità e il lavoro”. Così Vito De Palma, deputato di Forza Italia e segretario provinciale azzurro a Taranto intervenendo agli Stati Generali del Sud del partito in corso a Taranto.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma