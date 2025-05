(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Sanità. Barcaiuolo (Fd’I): Payback dei dispositivi medici. Le Regioni accolgono il nostro appello: una buona notizia per le imprese del settore

«Accogliamo con soddisfazione la decisione della Conferenza delle Regioni di rinviare ogni iniziativa amministrativa sul payback, in attesa degli sviluppi del tavolo aperto presso il MEF. È un primo risultato concreto a tutela delle imprese italiane e, in particolare, una buona notizia per le numerose realtà modenesi attive nel comparto dei dispositivi medici. Un esito frutto del lavoro costante e della grande attenzione che il Governo sta riservando a questo tema. Ora avanti con responsabilità, per una soluzione equilibrata e sostenibile per tutto il sistema sanitario». A parlare è Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale Fd’I.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica