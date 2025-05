(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 ROSSO (FI), “IA: RIVOLUZIONE EPOCALE CHE RICHIEDE REGOLE, FORMAZIONE E VISIONE. AI GIOVANI SERVONO STRUMENTI PER GOVERNARE, NON SUBIRE LA TECNOLOGIA”

“L’intelligenza artificiale rappresenta una svolta epocale, paragonabile a una nuova Rivoluzione industriale” – ha dichiarato il senatore Roberto Rosso, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato e vicesegretario regionale del partito, intervenendo a Torino al convegno ‘Next Gen AI. Il futuro è oggi’, promosso dal Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia Giovani Piemonte – “Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie, ma di ripensare radicalmente il nostro rapporto con la conoscenza, il lavoro e la formazione. Oggi più che mai dobbiamo ‘imparare a imparare’: sviluppare competenze trasversali, spirito critico e capacità di adattamento continuo”.

Il senatore ha posto particolare enfasi sull’impatto dell’IA sulle nuove generazioni:

“Questo convegno è rivolto ai giovani perché sono loro i protagonisti del cambiamento” – ha sottolineato – “e voglio esprimere un plauso all’ottima iniziativa promossa dai giovani piemontesi di Forza Italia e in particolare a Filippo Tricerri, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia Giovani Piemonte, per l’impegno e la qualità del lavoro svolto”.

“Qualsiasi professione scelgano – dall’artigianato alla medicina, dalla giurisprudenza al giornalismo, dall’impresa all’arte – i giovani non potranno più prescindere dalla comprensione e dall’uso consapevole dell’intelligenza artificiale. È per questo che la formazione diventa centrale: dobbiamo prepararli ad affrontare e a orientarsi in un mondo sempre più caratterizzato da un’interazione costante tra esseri umani e macchine intelligenti”.

“Scuola, università e formazione permanente devono diventare il motore di una trasformazione positiva – ha aggiunto Rosso – perché la conoscenza tecnologica, da sola, non basta: serve un’educazione all’uso etico, responsabile e critico dell’intelligenza artificiale”.

Ampio spazio è stato poi dedicato alle potenzialità e ai rischi dell’IA generativa:

“Questa tecnologia è in grado di creare contenuti nuovi, ma non ha ancora un’autentica capacità critica. È un progresso straordinario che può rivoluzionare medicina, industria, lavoro e vita quotidiana, ma che presenta anche rischi concreti: dalle fake news ai deepfake vocali, dalle truffe online alla perdita di valore dell’ingegno umano”.

“Sta a noi decidere se l’intelligenza artificiale sarà una lama per ferire o un bisturi per salvare vite. Come ogni tecnologia, è neutra: dipende da come la usiamo. Dobbiamo avere il coraggio, la responsabilità e la visione per governarla, non subirla” – ha concluso il senatore Rosso.

