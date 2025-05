(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

ROMA, SCURRIA ( FDI): " Corteo al Don Bosco,per la legalità e per la sicurezza, uniti per la rinascita"

“ Si è svolto un corteo tra le strade del quartiere Don Bosco, Municipio VII di Roma, su iniziativa dei comitati di quartiere Villaggio Appio, Cavalieri del lavoro, Appio Alberone, Tor Di Mezzavia, Tuscolano- Villa Fiorelli, Piscine di Torre Spaccata, Nuova Tor Vergata, Don Bosco

Centroni/Villa Senni/Valle Marciana, Vermicino, Romanina, in collaborazione con Appio Claudio per mostrare solidarietà e vicinanza ai cittadini, esasperati dai continui episodi di violenza nel territorio. In particolare quello degli ultimi giorni, quando il quartiere è stato scosso da un raid violento messo a segno da un gruppo di ragazzi nordafricani.

Lo Stato è presente e risponde prontamente. Sono state infatti identificate 150 persone e controllati circa 80 veicoli insieme ai rispettivi conducenti. Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati rintracciati due soggetti extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale e già sottoposti a decreto di espulsione, per i quali sono in corso gli accertamenti. La battaglia per la legalità e per la sicurezza dei territori che insieme ai consiglieri municipali Cristina De Simone, Umberto Matronola e Daniele Rinaldi, stiamo portando avanti non cessa. I nostri cittadini non possono e non devono più aspettare per avere un ambiente sicuro in cui vivere. Rimaniamo uniti per una rinascita che non tarderà ad arrivare “.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

