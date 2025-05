(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Referendum, Mennuni (FDI): ‘Si può essere buoni cittadini anche senza andare a votare’ le parole di Giorgio Napolitano

“Concordo pienamente con quanto affermato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa sulla possibilità di non recarsi a votare al referendum di giugno. ‘Si può essere buoni cittadini anche senza andare a votare in un referendum’. Parole del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano in un’intervista nel 2016. Se lo disse Napolitano andava bene, mentre se Ignazio La Russa esprime la sua legittima opinione la sinistra ne invoca le dimissioni? Come al solito la sinistra non perde l’occasione di mostrare la sua ipocrita faziosità. Del resto, chi oggi chiede l’abolizione del Job At non è quello stesso Partito Democratico che aveva varato quella legge? Forse alla sinistra danno fastidio tutti i risultati concreti ottenuti dal governo Meloni sul tema occupazione?”

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Lavinia Mennuni.

