Sat 10 May 2025 Referendum: Furfaro (Pd), Le parole di La Russa un disonore per le

istituzioni che rappresenta

“Che un politico nazionale incoraggi l’astensionismo è grave. Che a farlo

sia la seconda carica dello Stato è onestamente indegno. Quello che la

destra non capisce, proprio perché non gli interessa nulla del nostro

Paese, è la distinzione tra Stato e conflittualità politica. Alla base

delle dichiarazioni di La Russa c’è infatti proprio questo: un’arroganza

insopportabile di chi disonora le istituzioni repubblicane e pensa di

esserne il padrone. Perché che la seconda carica dello Stato non riesca a

capire il suo loro e lo interpreti come una mazza da usare contro i propri

avversari, è arroganza pura che danneggia l’Italia. In un Paese flagellato

dall’astensionismo, la destra di Giorgia Meloni riesce a dare ogni giorno

il peggio di sé: per il loro tornaconto politico, denigrano le stesse

istituzioni che rappresentano”. Così Marco Furfaro, componente della

segreteria nazionale Pd.

Roma, 10 maggio 2025

