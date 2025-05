(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

Referendum: D'Attorre (Pd), parole La Russa lasciano sgomenti

“Le parole di ieri della seconda carica dello Stato lasciano sgomenti. Non

si sa se restare più sbalorditi per l’espressione “eventuali errori di

Nethanyahu”, in riferimento agli ormai comprovati e ripetuti crimini di

guerra compiuti dal governo israeliano a Gaza, o per il proposito di fare

campagna per l’astensione ai referendum dell’8-9 giugno. Sono dichiarazioni

vergognose.

Le altre istituzioni troveranno senz’altro il modo di tutelare la dignità

della Repubblica rispetto a questo sfregio. Per il resto, l’8 e il 9 giugno

ci penseranno i cittadini italiani, al di là delle appartenenze partitiche,

a ribadire al presidente del Senato il valore sacro della partecipazione

democratica, conquistato grazie alla Resistenza antifascista e alla

Costituzione”. Così Alfredo D’Attorre, componente della segreteria

nazionale Pd.

Roma, 10 maggio 2025

