(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Referendum. Bignami (FdI): da Pd doppiopesismo contro La Russa

“Le accuse del Partito Democratico contro il presidente La Russa confermano il doppiopesismo della sinistra. Quando a professare il diritto all’astensione erano esponenti a loro graditi, come l’ex presidente della Repubblica Napolitano, che nel 2016 denunciava come ‘non andare a votare è un modo per esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria’, allora il Pd plaudeva tutto felice. Oggi che a dire le stesse cose è il presidente del Senato, da sinistra si lanciano in attacchi sguaiati e scomposti. La verità è che questo referendum nasce per un regolamento di conti interno alla sinistra fatto pagare a tutti gli italiani. Una faida che diventa ancor più evidente se si pensa che a votare le leggi di cui oggi il Pd chiede l’abrogazione, fu lo stesso Pd. Mentre loro pensano alle guerriglie interne, noi governiamo l’Italia nell’interesse esclusivo degli italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

______________________

Dario Caselli