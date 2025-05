(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Puglia: Caroppo, ripartire da industria per rimettere in moto Sud

“Sono tre i problemi da affrontare nella nostra Regione: incapacità di spingere sull’innovazione, scarsa qualità della classe dirigente che guida la Puglia e insufficienza degli investimenti nel settore manifatturiero. Possiamo e dobbiamo sostenere il turismo, possiamo e dobbiamo sostenere il terziario, ma se non si riparte dall’industria non si cresce ed è quello che dobbiamo fare per rimettere in moto il Sud”.

Lo ha detto Andrea Caroppo, vice presidente della commissione Trasporti e deputato di Forza Italia, intervenendo agli Stati Generali del Sud di FI in corso a Taranto.

