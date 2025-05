(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 Immigrazione: Battilocchio, sentenza Cassazione conferma piena legittimità Protocollo Italia/Albania

“La sentenza della Corte di Cassazione conferma la piena legittimità del Protocollo Italia/Albania e riconosce le buone ragioni del Governo consentendo di accelerare sulla completa operatività dei centri di Gjader e Shenjin: un progetto innovativo, osservato con attenzione e interesse da tutta Europa. La recente proposta della Commissione Europea per un sistema comune europeo dei rimpatri va esattamente in questa direzione. L’azione efficace, articolata e concreta dell’Esecutivo sta dando risultati oggettivi con una drastica riduzione degli arrivi irregolari, rispetto al passato”.

Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento immigrazione del partito azzurro.

