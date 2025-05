(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

Forza Italia presenta il nuovo Coordinamento Regionale dell'Emilia-Romagna in un evento partecipatissimo a Bologna

Bologna, 10 maggio 2025 – Un grande entusiasmo ha animato questa mattina l’Hotel Sidney di Bologna, dove oltre 150 persone hanno gremito la sala per assistere alla presentazione del nuovo Coordinamento Regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna. L’evento, segnato da una partecipazione viva e appassionata, ha visto la presenza di numerosi amministratori, iscritti e simpatizzanti, oltre a esponenti di primo piano del partito.

A guidare i lavori è stata l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha presentato il nuovo assetto del Coordinamento, sottolineandone la solidità, la competenza e il profondo radicamento territoriale. «È con grande orgoglio e senso di responsabilità che oggi presento questa squadra – ha dichiarato Tassinari –. Il nostro obiettivo è ambizioso: crescere, puntando sui nostri valori fondanti come il radicamento, la competenza e la vicinanza concreta alle persone».

Durante l’incontro è intervenuto anche l’onorevole Stefano Benigni, vice coordinatore nazionale, che ha offerto un quadro della situazione politica nazionale, evidenziando le grandi opportunità di crescita che Forza Italia ha di fronte, grazie al lavoro svolto al governo e alla forza della sua classe dirigente.

Il capogruppo regionale Pietro Vignali ha illustrato l’impegno portato avanti dal gruppo consiliare in Emilia-Romagna, con particolare riferimento ai temi della sanità e della ricostruzione post alluvione, sottolineando il ruolo propositivo e concreto che Forza Italia ha assunto all’interno dell’Assemblea legislativa.

In collegamento video ha portato il suo saluto anche l’europarlamentare Flavio Tosi, eletto nel collegio del Nord-Est, che ha ribadito l’importanza della presenza nei territori e del ruolo costruttivo del partito in Europa.

La coordinatrice Tassinari ha inoltre ringraziato il precedente gruppo dirigente per i risultati raggiunti alle ultime elezioni regionali, che hanno visto Forza Italia più che raddoppiare i propri consensi ed eleggere due consiglieri. Il pensiero è poi andato a Silvio Berlusconi, a pochi giorni dal secondo anniversario della sua scomparsa: «Il suo sogno di un partito moderno, concreto e vicino alla gente resta oggi più che mai la nostra guida».

Al centro dell’attenzione, anche le priorità programmatiche: sanità, lavoro, formazione, attenzione ai giovani, gestione delle emergenze, sicurezza e carceri. Un plauso particolare è andato al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, in prima linea per il diritto allo studio e per la gestione degli alloggi universitari, e all’impegno diplomatico del segretario Antonio Tajani, figura chiave nel contesto europeo e internazionale.

Tassinari ha infine citato con emozione le prime parole di Papa Leone XIV, un richiamo alla pace e alla riconciliazione accolto come un messaggio universale di speranza.

Il nuovo Coordinamento Regionale di Forza Italia Emilia-Romagna è così composto:

Coordinatore Regionale: Rosaria Tassinari

Vice Coordinatore Regionale: Matteo Fornasini

Vice Coordinatore Regionale: Antonio Platis

Portavoce: Piergiulio Giacobazzi

Responsabile Organizzazione: Joseph Catalano

Responsabile Dipartimenti: Manes Bernardini

Responsabile Enti Locali Emilia: Massimo Petrelli

Responsabile Enti Locali Romagna: Filippo Giorgetti

Responsabile Rapporti con gli Alleati Emilia: Gianluca Argellati

Responsabile Rapporti con gli Alleati Romagna: Giuseppe Petetta

Responsabile Formazione: Paola Galvani

Responsabile Movimenti Civici: Renata Tosi

Responsabile Settore Elettorale: Bruno Fantinelli

Responsabile Tesseramenti: Luciano Avvantaggiato

Responsabili regionali di settore nominati dai responsabili nazionali di Forza Italia:

Responsabile Seniores: Gabriella Pezzuto

Responsabile Giovani: Daniele Aiello

Responsabile Azzurro Donna: Erika Seta

«Siamo qui per costruire una presenza forte e autorevole – ha concluso Tassinari – che sappia parlare con serietà, passione e speranza a tutti gli emiliano-romagnoli. La giornata di oggi ci dice che c’è entusiasmo, energia e voglia di fare. Ed è da qui che ripartiamo».

