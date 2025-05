(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 10 May 2025 FI. BELLOMO: SCANDALI SINISTRA IN PUGLIA NON MERAVIGLIANO PIÙ

“Gli scandali della sinistra in Puglia ormai non ci meravigliano più. Non solo quelli che possono assumere un rilievo penale, ma anche quelli che hanno a che fare con l’etica della politica. Certo, è quantomeno imbarazzante scoprire che si fa un concorso ad hoc per la moglie di un esponente di primo piano della sinistra. Ma altrettanto indecoroso è constatare che c’è chi vorrebbe trasformare Bari in una Decaro city, dove Antonio è il candidato governatore in pectore e il fratello Nicola concorre per la carica di rettore all’Università. Un intreccio di poteri, che vanno dalle nomine ai finanziamenti pubblici, che certifica la tracotanza e la prepotenza dell’ex sindaco. Denunciare costantemente questa mancanza di pudore è un obbligo, anche in vista di una sfida elettorale per la presidenza della giunta regionale nella quale Forza Italia deve rivendicare un ruolo da protagonista. Smentire con i fatti la narrazione favolistica che accompagna Antonio Decaro è il primo passo per restituire, attraverso il voto, trasparenza e dignità alle istituzioni”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, intervenendo agli Stati Generali del Mezzogiorno in corso a Taranto.

