Roma, 9 Maggio 2025

Fri 09 May 2025 Terrorismo, Dalla Chiesa: "Memoria vittime sia sempre viva"

Stamattina alla Camera si e’ svolta la giornata dei familiari vittime del terrorismo. E mi sono resa conto che il terrorismo, gli anni di piombo, combattuti e vinti grazie al Generale dalla Chiesa, sono stati dimenticati dallo Stato e sui libri di Storia. Se ne parla sempre con approssimazione, o da persone che e’ evidente non l’hanno mai vissuto sulla propria pelle, o da chi preferisce volutamente offuscarne la memoria. Eppure e’ stato uno dei periodi piu’ bui della nostra Repubblica, uno dei piu’ dolorosi”.

Così sui suoi profili social Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

“Stamattina in Aula ho contato pochi parlamentari e moltissimi familiari delle vittime. Alcuni li conoscevo. Attraversare lo stesso dolore ti fa in automatico diventare parte della stessa famiglia di una sofferenza che non passa mai. Ecco, questo solo per far sapere a chi non e’ stato presente alla cerimonia, che i voti, le elezioni, le poltrone e le personalissime ambizioni sono importanti. Ma piu’ importanti di tutto sono la memoria e il rispetto per chi non c’è piu’. Il Parlamento deve farsene garante. Sempre” conclude.

