9 Maggio 2025

Salute: Cattoi (Lega), multidisciplinarietà approccio fondamentale per affrontare complessità della malattia oncologica

Roma, 9 mag. – “Oggi ho avuto l’opportunità di presentare la mia proposta di legge per l’introduzione della figura dello psico-oncologo nel nostro sistema sanitario. Una figura cruciale per garantire un supporto psicologico strutturato ai pazienti oncologici. La multidisciplinarietà è un approccio fondamentale per affrontare le complessità della malattia oncologica. Solo attraverso il dialogo e il confronto diretto tra tutti i livelli – clinici, istituzionali e associativi – possiamo costruire un sistema sanitario che metta realmente al centro il paziente. In questo senso, l’approvazione dell’emendamento in manovra di bilancio, frutto del lavoro dell’Intergruppo parlamentare ‘insieme contro il cancro’ del progetto ‘la salute un bene da difendere un diritto da promuovere’ rappresenta un passo avanti significativo: il coinvolgimento strutturale e indipendente delle associazioni dei pazienti nei principali tavoli ministeriali del Ministero della Salute garantisce un dialogo costante tra pazienti e istituzioni, favorendo l’integrazione di cui oggi abbiamo discusso. Come Intergruppo, ci impegneremo con determinazione per portare avanti questa proposta di legge, affinché l’iter legislativo possa avviarsi al più presto in Commissione referente. La convergenza politica sul tema è evidente: ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Rivolgo un appello al Presidente Cappellacci affinché si dia rapida attivazione all’iter in Commissione. I pazienti lo chiedono a gran voce: l’aspetto psicologico non è secondario, ma incide profondamente su ogni ambito della vita, dalla famiglia al lavoro, fino alla sfera sociale, generando un effetto domino devastante se non adeguatamente gestito. Gli effetti indiretti si ripercuotono sul welfare collettivo, con costi sociali difficilmente quantificabili ma di enorme impatto. Investire nella psico-oncologia significa investire nella qualità della vita e nella sostenibilità del nostro sistema sanitario”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, coordinatrice dell’intergruppo ‘Insieme contro il cancro e promotrice del progetto ‘la salute un bene da difendere, un diritto da promuovere’, a margine della tavola “Psyco-onco-talk: istituzioni, associazioni, aziende, assessorato, università e territorio quale integrazione?” al convegno di psico- oncologia a Palermo.

