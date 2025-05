(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 PEREGO (DIFESA): AUGURI ALL’AMMIRAGLIO OTTAVIANI, NUOVO DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Roma, 9 maggio 2025 – “Sentiti auguri all’Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani, nominato Direttore Nazionale degli Armamenti. La Direzione Nazionale degli Armamenti rappresenta un asset strategico per la Difesa, per le funzioni che svolge e le responsabilità che le sono affidate, soprattutto in un momento storico segnato da sfide complesse e da una rapida evoluzione tecnologica.

Sono certo che l’Ammiraglio Ottaviani saprà affrontare questo importante incarico con lo stesso impegno e la stessa determinazione che hanno sempre contraddistinto il suo brillante percorso professionale.” Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma