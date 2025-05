(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Papa Leone XIV: de Bertoldi (Lega), auspicio di pace e di difesa della cultura cristiana

Roma, 9 mag. – “Esprimo la mia gioia personale e quella della comunità politica a cui appartengo, perché la Chiesa Cattolica Romana ha finalmente un nuovo Pontefice. Un Papa che, dalle sue prime parole, appare subito un edificatore di ‘ponti’ costruiti col cemento del dialogo, senza il ‘ferro’ delle armi, ma con l’inossidabile acciaio della carità. Per un liberale cristiano è quindi motivo di ulteriore fiducia e speranza il fatto che il Papa abbia scelto il nome di Leone XIV. È un richiamo soprattutto al suo predecessore Leone XIII, colui che con l’enciclica Rerum Novarum pose le basi della dottrina sociale della Chiesa e di un più definito ruolo partecipativo dei cattolici nella vita politica italiana. Un ruolo che saprà sicuramente essere di mediazione e dialogo tra le diverse anime della Chiesa, partendo però dalle radici profonde e dottrinali, nella consapevolezza che la Chiesa poggia su verità rivelate che non possono e non potranno essere stravolte. L’auspicio è che il nuovo pontificato possa rappresentare un volano di pace e di difesa della cultura occidentale, che è in gran parte improntata dai valori cristiani”.

Così il deputato della Lega e presidente di LCD, onorevole Andrea de Bertoldi, nel commentare la nomina del Santo Padre.

__________

Ufficio stampa Lega Camera