Mediterraneo. Terzi (FdI): ripensare e rafforzare a livello Nato sicurezza

“Come ha sottolineato lo scorso mercoledì il Presidente Meloni in Senato, il concetto di Mediterraneo allargato oggi deve divenire un concetto più ampio: Mediterraneo globale. Tra l’Atlantico e l’Indo-Pacifico il mare nostrum è al centro delle dinamiche mondiali. Il Governo Meloni sta affermando l’interesse nazionale rafforzando i legami tra i partner regionali – e non solo – con tale consapevolezza. Memorandum d’intesa e accordi di cooperazione con i Paesi africani, o ancora il Protocollo Italia-Albania, sono tutte soluzioni del Governo Meloni cruciali per la sicurezza del Mediterraneo. Di pari passo vanno poi progetti come il Piano Mattei per l’Africa – che si fonda su partenariati tra eguali e che coinvolge istituzioni e imprese, pubblico e privato – e IMEC, il Corridoio che collegherà l’India all’Europa e di cui l’Italia è tra i primissimi firmatari. Tali iniziative politiche rientrano chiaramente nella prospettiva euroatlantica e anzi, sono un vero motore di coesione della nostra Alleanza. È oggi una necessità ripensare e rafforzare a livello Nato – considerando anche membri cruciali come la Turchia e la sua proiezione nel Mar Nero – la sicurezza del Mediterraneo. Non dobbiamo mai dimenticare che vi sono presenze ostili nella nostra stessa regione, penso alla presenza russa nel Sahel e in Siria. Le potenze revisioniste come Russia ma anche Iran e Cina – che attuano una strategia ibrida per imporsi, non soltanto sul piano economico o militare ma anche attraverso disinformazione e propaganda – sono parte di un asse antagonista al nostro mondo libero. Basti pensare alla ampia diffusione di messaggi anti-occidentali, e sempre con maggior insistenza anche antisemiti, ad opera di tali potenze. Sono operazioni che mirano proprio a sradicare i principi e i valori alla base della nostra società. Occorre una forte unità occidentale per superarle, perché anche questo aspetto è parte fondamentale – direi garante – di un Mediterraneo sicuro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione politiche Ue, in occasione del convegno “Politiche dell’Unione europea e sicurezza del Mediterraneo. Il ruolo dell’Italia”.

