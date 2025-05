(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Lavoro, Barelli: “Su sicurezza e prevenzione serve patto tra imprese, istituzioni e parti sociali”

“L’incontro di ieri a Palazzo Chigi rappresenta una importante tappa per affrontare insieme, Governo e Sindacati, il tema della prevenzione, della tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, Come ci ricorda spesso il capo dello Stato “Nessuno si senta escluso da questa battaglia comune”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

“Per questo il Governo investirà, attraverso INAIL, 1,2 Miliardi di euro per incentivare le imprese ad investire in modelli organizzativi e gestionali, tecnologie e attrezzature che migliorino le condizioni di sicurezza e salute sul lavoro. A questo saranno aggiunti meccanismi premiali per quelle aziende che mostreranno un trend positivo in termini di riduzione degli infortuni e quindi miglioramenti delle condizioni di sicurezza, sulla scia di quanto proposto da Forza Italia”, aggiunge.

“Positive anche le proposte del Governo che riguardano l’aggiornamento delle regole nella catena dei subappalti, gli interventi per la formazione in materia prevenzionale, in particolare nei settori ad alta incidenza infortunistica e l’estensione della tutela ai conviventi di fatto in caso di infortuni sul lavoro” spiega.

“L’approccio concreto e di confronto con le parti sociali che è nel modus operandi di Forza Italia e sono convinto che porterà risultati positivi per i lavoratori e le imprese del nostro paese”, conclude.

