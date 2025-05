(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Giustizia: Sisto, su separazione carriere si va avanti, regole rispettate

“Fermarci sulla separazione delle carriere? Nemmeno per idea. Si va avanti.

È innaturale che la volontà, di pochi, di fermare una riforma prevalga

sull’altrettanto legittima determinazione di altri, molti, che invece

vogliono realizzare quel progetto, in coerenza con il programma sulla

giustizia”. Così in un’intervista al Dubbio, il viceministro alla Giustizia

Francesco Paolo Sisto. Quanto allo stallo della riforma in Commissione al

Senato, Sisto osserva: “Dobbiamo mettere in conto che si possa decidere di

fissare comunque una data per l’approdo della riforma nell’aula del Senato.

Oppure che si contempli un budget di ore da dedicare, in Prima commissione,

all’esame degli emendamenti, esaurito il quale però si procede con il

mandato al relatore. Siamo di fronte a più di 1.300 emendamenti, tutti

delle opposizioni, per lo più ripetitivi. Nella gran parte sono proposte di

modifica con minime variazioni. Diversi esponenti delle opposizioni hanno

apertamente spiegato le loro proposte come il più classico degli

ostruzionismi. Se il regolamento prevede che, pur in assenza del voto sugli

emendamenti in Commissione e del mandato al relatore, si possa comunque

fissare una data per l’Aula, non è perché una soluzione del genere ce la

siamo inventata noi. Quella possibilità è prevista proprio per superare

eventuali, persistenti atteggiamenti ostruzionistici delle opposizioni”.