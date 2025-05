(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Giustizia: Sisto, pdl Tortora? Nessun intento punitivo

“I nostri compagni di viaggio ci hanno chiesto una ulteriore riflessione

sulla pdl Tortora. Noi di Forza Italia riteniamo sia giusto ricordare le

vittime degli errori giudiziari. Senza alcun intento punitivo, come

adombrato viceversa dall’Anm, ma solo per una volontà rievocativa, per fare

in modo che gli errori giudiziari non si ripetano. Altro che

strumentalizzare: l’obiettivo, com’è evidente, è esattamente l’opposto.

Torneremo in Commissione, approfondiremo, convinti di aver promosso

giustamente l’istituzione di quella giornata, e torneremo in Aula”. Così in

un’intervista al Dubbio, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo

Sisto.