Roma, 9 Maggio 2025

Bologna, 9 maggio 2025

Flexilog, dichiarazione di Stefano Mazzetti, Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano e delegato al Lavoro

In merito alle notizie di stampa circa la chiusura del magazzino Flexilog di Anzola dell’Emilia, Stefano Mazzetti Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano e delegato al Lavoro dichiara:

“Stiamo contattando le parti per avere un quadro completo della vicenda e convocare a breve un incontro, nella logica di operare per la salvaguardia dell’occupazione in un settore che sappiamo essere particolarmente critico. Metteremo in campo ogni azione e strumento necessario per la tutela dei lavoratori”.

