(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 Fine vita, Zan (Pd): La priorità del governo? Cancellare i diritti

“Questo governo è sempre velocissimo a cancellare i diritti: è la loro

priorità. È bastato un cdm lampo di appena mezz’ora per impugnare una legge

regionale sacrosanta sul fine vita in Toscana, mentre affossano quella

presentata in Parlamento.

La loro ideologia li rende sordi al dolore di tante persone e tante

famiglie, ma soprattutto alla richiesta di essere liberi di decidere fino

alla fine sulla propria vita.

Una maggioranza che litiga su tutto, tranne che sul restringere i diritti:

Forza Italia ormai è appiattita sulle posizioni reazionarie e pericolose di

FdI e Lega. Liberali solo a parole. Pochi giorni fa Marina Berlusconi

denunciava che il governo Meloni è troppo appiattito su posizioni

trumpiane: fiato sprecato, Forza Italia ormai prende ordini solo da Meloni

e Salvini. Che brutta fine per Tajani, diventato ormai il loro

scendiletto”.

Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria Pd ed

europarlamentare.

