FI: Domenica 11 maggio evento “Milano torna al centro della scena”, con 9 congressi municipali

Domenica 11 maggio, alle ore 9, presso Palazzo Castiglioni a Milano, si svolgerà l’evento “Milano torna al centro della scena”, organizzato da Forza Italia.

“Nell’appuntamento di Milano – spiegano il segretario regionale della Lombardia Alessandro Sorte e il coordinatore cittadino di Milano Cristina Rossello – si svolgeranno i nove congressi di Municipio, una ulteriore, fondamentale tappa dopo i congressi provinciali e di grande città che si sono svolti a gennaio 2024 per un radicamento sempre più capillare del nostro partito e per rinnovare la nostra classe dirigente locale. L’evento sarà anche l’occasione per aprire una discussione costruttiva sul futuro di Milano e lanciare le idee e proposte di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative del 2027”.

Ad aprire i lavori saranno Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia, il segretario Cittadino a Milano, Cristina Rossello e il segretario provinciale Graziano Musella.

Interverranno poi Giulia Pastorella, deputata di Azione; Sergio Scalpelli, ex assessore comunale di Milano e Simone Crolla, consigliere delegato di American Chamber of Commerce in Italy. Seguiranno gli interventi del capogruppo azzurro in consiglio comunale a Milano Luca Bernardo, dei consiglieri comunali Deborah Giovanati e Alessandro De Chirico, dell’assessore azzurro della regione Lombardia Gianluca Comazzi, del consigliere regionale Giulio Gallera, e dell’ex consigliere e assessore regionale avv. Serafino Generoso. Ancora, i deputati Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, Luca Squeri, Marco Reguzzoni, responsabile regionale Organizzazione della Lombardia e l’eurodeputato e vicepresidente del PPE Massimiliano Salini, il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e Alberto Barachini, Sottosegretario all’Editoria. Le conclusioni saranno affidate agli ex sindaci di Milano, Gabriele Albertini e Letizia Moratti, eurodeputata e presidente della Consulta di Forza Italia.

