Roma, 9 Maggio 2025

Difesa: Presidente Fontana, congratulazioni e buon lavoro a Conserva e Ottaviani

Roma, 9 mag – “Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni al Generale di squadra aerea, Antonio Conserva, per la nomina a Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, e all’Ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani per l’incarico di Direttore nazionale degli armamenti. Ruoli prestigiosi e importanti per la tutela e la sicurezza del nostro Paese che sono certo, grazie alle loro riconosciute esperienze e competenze, svolgeranno con elevata capacità e professionalità. Buon lavoro a nome della Camera dei deputati al Generale Conserva e all’Ammiraglio Ottaviani”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

