(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Sicurezza, Carrà (Lega): bene sgombero immobile Ispica, battaglia Lega

Roma, 8 mag. – “Grazie alla Lega e al Decreto Sicurezza, a Ispica è stato possibile sgomberare un immobile occupato abusivamente da cinque tunisini e restituito alla legittima proprietaria. Come Lega, ci siamo battuti fino alla fine per difendere il principio che quello delle occupazioni abusive è un reato odioso, che va combattuto con forza e punito severamente. Un ringraziamento per l’operazione alle donne e agli uomini della Polizia di Stato a cui, tra l’altro, con questo provvedimento abbiamo anche riconosciuto maggiori tutele e poteri per permettere azioni simili”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

