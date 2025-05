(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Sardegna, Pittalis: “Offese a Gasparri velleitarie, a lui merito di aver svelato ipocrisia grillina”

“Le espressioni offensive nei confronti del senatore Gasparri di ignote esponenti grilline lasciano il tempo che trovano. Il senatore Gasparri ha solo il merito di aver pubblicamente denunciato e portato a conoscenza dell’opinione pubblica lo scandalo del contenzioso elettorale che interessa la Presidente Todde, a seguito della revoca del difensore a suo tempo nominato dal collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari a tutela del rispetto e dell’osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle spese elettorali che sta interessando perfino il CSM. Grazie a Gasparri che ha messo il dito sulla piaga della ipocrisia grillina, che predica bene per gli altri e razzola male in casa propria”.

Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Fi e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera.

