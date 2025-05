Sabato 10 maggio, il Comune mette all’asta 90 oggetti in via della Lontra

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 PRAT.

DESCRIZIONE

OGGETTI VARI

MACCHINA FOTOGRAFICA – COLORE BIANCO

CON CUSTODIA NERA

CASCO PER MOTOCICLO – COLORE GIALLO/NERO

MACCHINA FOTOGRAFICA – COLORE NERO

CUFFIE CON CUSTODIA

BORSONE CIRCOLARE NERO CON PIATTI PER BATTERIA (STRUMENTO

MUSICALE)

BORSA DA BICICLETTA BEIGE/MARRONE

BERRETTO DA ALPINO

N. 2 PNEUMATICI GOOD JEAR 215/45R16

MAZZA DA BASEBALL AZZURRA E GRIGIA

TENDA DA CAMPEGGIO MARCA QUECHUA MOD. 2 SECONDS 2

MACCHINA FOTOGRAFICA NERA

CON TELEOBBIETTIVO 70-300 MM

CUFFIE BLUETOOTH – CON CUSTODIA

FOTOCAMERA DI COLORE NERO – CON OBBIETTIVO CANON 50 MM

BRACCIALETTO IN ACCIAIO

PASSEGGINO PIEGHEVOLE – COLORE ROSSO VALIGETTA DI COLORE NERO CON TRAPANO – CON ADATTATORE SENZA

BATTERIA

VALIGETTA DI COLORE NERO CON AVVITATORE CON BATTERIA E CARICA BATTERIA

COMPRESSORE– COLORE BLU – E NERO – CON PISTOLA COMPRESSOMETRO COLORE GRIGIO E PROLUNGA

AVVITATORE CON BATTERIA

AVVITATORE CON BATTERIA

LEVIGATRICE CON DISCO LEVIGATORE

CUFFIE MARCA – COLORE NERO –

CASCO PER CICLOMOTORE – COLORE NERO

CASCO BIMBO

BICICLETTE

BICICLETTA DA DONNA – COLORE NERO –

BICICLETTA DA DONNA COLORE NERO CON CESTINO ANTERIORE E

SEGGIOLINO POSTERIORE

BICICLETTA DA UOMO COLORE NERO CON SRTIATURE BIANCHE –

BICICLETTA PIEGHEVOLE COLORE NERO

BICICLETTA DA UOMO COLORE NERO

BICICLETTA DA DONNA COLORE VERDE CHIARO

BICICLETTA DA UOMO COLORE NERO CON INSERTI GRIGI – PORTAPACCHI POSTERIORE

MOUNTAIN BIKE SENZA MARCA COLORE ALLUMINIO

BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE VERDE/NERO –

BICICLETTA MOUNTAIN BIKE COLORE GRIGIO METALLIZZATO –

BICICLETTA DA DONNA COLORE NERO CON CESTINO ANTERIORE

BICICLETTA DA UOMO – SENZA MARCA – COLORE GRIGIO

BICICLETTA DA UOMO

MOUNTAIN BIKEMOD MTB – COLORE NERO/ROSSO

BICICLETTA DA UOMO COLORE GRIGIO – CON CESTINO ANTERIORE

BICICLETTA DONNA COLORE ROSA/GRIGIO

BICICLETTA MOUNTAIBIKE COLORE GRIGIO

BICICLETTA DA UOMO – CORSA

BICICLETTA DA DONNA COLORE ROSSO/BIANCO

BICICLETTA MOUNTAINBIKE DI COLORE BLU

BICICLETTA DA UOMO COLORE GRIGIO E NERO

BICICLETTA DA UOMO COLORE VERDE BICICLETTA DA UOMO

BICICLETTA DA DONNA

BICICLETTA MOUNTAIN BIKE COLORE GRIGIO E NERO

BICICLETTA MOUNTAIN BIKE COLORE NERO CON RIFINITURE BLU –

BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE VERDE BICICLETTA DA UOMO SENZA MARCA – COLORE NERO BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE BIANCO BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE ROSSO/NERA BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE BLU BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE NERO BICICLETTA MOUNTAIN BIKE NERA E ARANCIONE

BICICLETTA MOUNTAIN BIKE COLORE NERO CON PROFILI ROSSI – E

SCRITTE BIANCHE BICICLETTA DA DONNA COLORE NERO

BICICLETTA DA DONNACOLORE BIANCO BICICLETTA DA UOMO COLORE BIANCO E ROSSO

BICICLETTA DA UOMO SENZA MARCA – RIVERNICIATA – CON CESTINO

ANTERIORE

BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE GRIGIO BICICLETTA DA DONNA SENZA MARCA – COLORE FUCSIA – SEGGIOLINO

PER BAMBINI

BICICLETTA DA UOMO COLORE BIANCO BICICLETTA DA DONNA CON SCRITTA PRB – COLORE GRIGIO BICICLETTA DA UOMO COLORE GRIGIO/NERO

987 BIS

MONOPATTINI

MONOPATTINO ELETTRICO COLORE NERO/GIALLO

MONOPATTINO ELETTRICO MARCA

MONOPATTINO ELETTRICO

MONOPATTINO ELETTRICO DI COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO – COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO COLORE NERO

MONOPATTINO – COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO – COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO

MONOPATTINO COLORE NERO

MONOPATTINO NERO/BLU

MONOPATTINO ELETTRICO

MONOPATTINO ELETTRICO – COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO MARCA FUTURINO

MONOPATTINO COLORE NERO

MONOPATTINO ELETTRICO – COLORE NERO

BICICLETTE ELETTRICHE

BICICLETTA ELETTRICA – COLORE NERO – SENZA MARCA – PORTAPACCHI POSTERIORE ED ANTERIORE

BICICLETTA ELETTRICA CON PORTAPACCHI ANTERIORE E POSTERIORE

BICICLETTA ELETTRICA – COLORE NERO CON RIFINITURE BLU E ROSSE

BICICLETTA ELETTRICA – COLORE BIANCO

BICICLETTA ELETTRICA – COLORE NERO/BIANCO

BICICLETTA ELETTRICA CESTINO NERO ANTERIORE

BICICLETTA ELETTRICA