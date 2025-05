(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Ronzulli (FI): Grati a CRI e Mezzaluna rossa, baluardi di umanità e solidarietà

“Da oltre 160 anni la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa rappresentano un baluardo di umanità, neutralità e solidarietà nei contesti più difficili e dolorosi del mondo. Questa giornata mondiale vuole essere un atto di riconoscenza verso tutti i volontari e gli operatori di questo straordinario movimento umanitario, che quotidianamente lavorano in modo instancabile per alleviare la sofferenza umana, senza discriminazioni e senza confini. La loro è una presenza insostituibile in caso di calamità naturali, nel supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione, nella promozione della salute e della cultura della pace. Oggi, di fronte a crisi umanitarie, conflitti armati, migrazioni forzate e nuove sfide globali, il ruolo della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è più che mai vitale, perché testimonianza di un’umanità che non si arrende mai”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.