(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Paroli (FI), grati a Casellati per importante lavoro semplificazione

“L’approvazione del decreto sulla P.A., voluto dal Ministro Zangrillo e, ora, quella del disegno di legge sulla semplificazione normativa, voluto dalla ministra Alberti Casellati, dimostrano il ruolo di primo piano dei ministri di Forza Italia nel perseguire l’obiettivo del Governo di modernizzare il Paese. L’Italia è un Paese che ha troppe leggi, e per questo la semplificazione normativa è diventata un’esigenza ineludibile. Dobbiamo ridurre il numero di norme con cui cittadini e imprese devono confrontarsi, anche perché l’eccesso normativo aumenta il rischio di irregolarità, corruzione e contenziosi. Perciò la ringraziamo, Ministro Alberti Casellati, per la sua capacità di direzione politica della struttura di missione per semplificare. Un lavoro che ora continuerà per dare attuazione alle diverse deleghe contenute in questo disegno di legge, volte a ridurre vincoli, oneri e adempimenti non necessari”. Così il senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl semplificazione normativa.