(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Papa. Sigismondi (FdI): “Un dono alla Chiesa nel segno della guida e del servizio”

«L’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV, nella persona del Cardinale Robert Francis Prevost, giunge in un tempo in cui il mondo ha grande sete di spiritualità e di Pace. La Chiesa si affida a un nuovo Pastore universale proprio mentre ci apprestiamo a celebrare, domenica prossima, la Giornata del Buon Pastore, momento speciale dedicato alla preghiera per le vocazioni e per i nostri sacerdoti. Papa Leone XIV, forte della sua esperienza pastorale e missionaria, saprà guidare la Chiesa con la fermezza della fede. A nome mio personale e come rappresentante delle istituzioni, voglio esprimere sentimenti di rallegramento e gratitudine a Sua Santità, certo che il suo pontificato porterà frutti di unità e pace.»

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica