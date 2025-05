(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Papa, Mazzetti (FI): “Leone XIV ha compito decisivo in momento complesso”

Roma, 8 mag. – “La comunità cattolica di tutto il mondo ritrova oggi la sua guida terrena dopo l’improvvisa scomparsa di Papa Francesco il giorno dopo la santa Pasqua. Una guida di cui abbiamo e avremo bisogno. A Robert Francis Prévost un compito fondamentale in un momento complesso: difendere la pace, favorire la tolleranza e il rispetto, difendere l’unicità cristiana, ma anche, come ha detto fin dall’inizio, ‘combattere il male’. Anche la scelta del nome ci dice molto: Leone XIII, l’ultimo con questo nome prima di lui, fu un Papa molto significativo, e non solo per la Chiesa. Il chiaro legame con Sant’Agostino, e con il suo pensiero, allo stesso modo, testimonia un forte legame con una tradizione che non perde mai significato ma è sempre una sorgente alla quale attingere”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

