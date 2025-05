(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Papa, M5S Roma: “Congratulazioni a Papa Leone XIV, sarà faro di speranza e

pace”

Roma, 8 maggio 2025 – “Il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale esprime le

sue più sincere congratulazioni a Sua Santità Leone XIV. Siamo certi che

saprà essere un faro di speranza, pace e solidarietà, continuando il

cammino del suo predecessore.

In questo giorno storico per Roma e per il mondo, rinnoviamo il nostro

impegno a collaborare per il bene della nostra comunità e per affrontare le

grandi sfide del nostro tempo”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale.