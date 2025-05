Moda: oggi alle 11 conferenza stampa alla Camera sulle Sartorie Sociali

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Oggi alle ore 11, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si svolgerà la conferenza “Sartorie Sociali. La “rete” come “laboratorio” per intrecciare storie e sviluppare iniziative fatte di lavoro, cultura, sostenibilità e innovazione sociale”.

Saranno presenti il viceministro al made in Italy Valentino Valentini, il deputato di Forza Italia Giorgio Lovecchio, on. Elisabetta Lancellotta, Gianluca Cefaratti assessore della Regione Molise, Stefania Passarelli consigliere regione Molise delegato al sociale, Daniele Saia presidente della provincia di Isernia nonché sindaco di Agnone, Piero Castrataro sindaco di Isernia, Riccardo Terriaca presidente Confcooperative Molise, esponenti di Fismo Confesercenti, della politica e del mondo della cooperazione e dell’artigianato. Modera l’evento il giornalista Maurizio Varriano.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato e sottoscritto il manifesto/intesa “Slow fashion Italy” e costituito il “Gruppo di collaborative planning” che avrà il compito di:

* coordinare le prime forme di cooperazione produttiva e commerciale, avviate tra le Sartorie Sociali e il partenariato scientifico, imprenditoriale e sociale coinvolto nella “rete” stessa, attraverso le quali creare nuove opportunità di lavoro inclusivo e sostenibile e, nel contempo, favorire una evoluzione del modello organizzativo delle stesse Sartorie Sociali;

* valorizzare le “Sartorie Sociali” come “luogo” di “formazione, lavoro e inclusione sociale” capace di favorire il trasferimento generazionale di quelle competenze manifatturiere che hanno contribuito al successo del “made in Italy” e dare, nel contempo, nuovo valore al capitale umano marginalizzato dall’attuale crisi;

* delineare e sperimentare, attraverso un “progetto pilota”, un modello collaborativo tra le Sartorie Sociali e le imprese della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento che valorizzi il ruolo di queste ultime come canale per la promozione di linee prodotto “Slow fashion” (realizzate dalle stesse Sartorie Sociali) e come “luogo” di divulgazione e diffusione di modelli di produzione e consumo responsabili.

* promuovere il ruolo economico e sociale delle “Sartorie Sociali” affinché possano farsi portavoce di quel necessario cambiamento nel settore moda teso a renderlo maggiormente sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale.

Costituirà, infine, l’occasione per richiamare, in un luogo di particolare valore “Istituzionale”, attenzione e concrete misure a sostegno per queste straordinarie storie fatte di lavoro, cultura, sostenibilità e innovazione. Straordinarie storie che, se opportunamente sostenute, possono contribuire alla ripresa del settore e, più in generale, a uno sviluppo economico e sociale più inclusivo e sostenibile.

