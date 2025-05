LEGA LOMBARDA: SABATO ALLE 10 A DESIO (MB) ASSEMBLEA DEI SINDACI. SEN. ROMEO: “CI CONFRONTIAMO SUL BUON GOVERNO DEL TERRITORIO”

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Milano, 8 MAG – La Lega Lombarda ha organizzato una nuova assemblea dei

Sindaci dal titolo “Il Buongoverno dei Sindaci della Lega”.

L’evento si terrà a Desio (MB) sabato 10 maggio, alle ore 10, presso la

Sala Prodesio in Via Garibaldi 81.

“Sarà un’importante occasione per confrontarci e far emergere le idee che

hanno permesso a molti Sindaci di raggiungere risultati significativi per

le proprie comunità. L’incontro è aperto a tutti. Vogliamo confrontarci

sulle buone pratiche amministrative, per condividerle e diffonderle”,

spiega il sen. Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda

Salvini Premier.

Fabrizio Carcano

Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier