(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Infrastrutture, Bergesio (Lega): nuovo tunnel Tenda riapre il 27 giugno, grazie Salvini

Roma, 8 mag. – “Bene così. Il ministro Salvini, rispondendo in Senato a una nostra interrogazione sulle tempistiche dei lavori del nuovo tunnel del Tenda, annuncia che il prossimo 27 giugno sarà inaugurata l’opera. Dopo lo stallo, dovuto agli eventi alluvionali dell’ottobre 2020, è stato fatto un grande sforzo per accelerare i lavori e mettere in esercizio una nuova galleria. Ringraziamo il Mit, guidato da Matteo Salvini, per aver garantito tempi certi e, in particolare, il viceministro Rixi per aver seguito il dossier. Parliamo di un’infrastruttura strategica, che farà uscire la Provincia di Cuneo dall’isolamento in cui è piombata negli ultimi decenni e porterà rilevanti benefici e ricadute positive in tutto il Paese e soprattutto in Piemonte: ancora una volta siamo passati dalle parole ai fatti”.

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.

__________

Ufficio stampa Lega Senato