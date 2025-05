(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Dl polizze catastrofi: Bof (Lega), con assicurazione a imprese garantita continuità. Grazie Bitonci

Roma, 8 mag. – “Il nostro Paese è a rischio idrogeologico per la sua conformazione geografica. La legge sulla ricostruzione post-calamità incentiva le aziende a dotarsi di assicurazioni contro i rischi calamitosi. Lo Stato mitiga il rischio idrogeologico intervenendo su fiumi e frane, ma i privati devono avere coperture assicurative. Non è vero che il governo ha scaricato tutto sulle imprese. Nel 2024, il 50% del rischio è coperto da SACE, garantendo costi vantaggiosi e prezzi calmierati. Respingo le accuse di chi dice che abbiamo lasciato gli imprenditori in balia delle assicurazioni. Con l’IVASS e l’Autorità vigiliamo sui premi e, grazie al ‘Salva Casa’ fortemente voluto dal ministro Salvini, le assicurazioni coprono difformità sanabili. Ringrazio il sottosegretario Bitonci per questo provvedimento. La Lega si dimostra, come sempre, concreta, riducendo il cuneo fiscale e lasciando più soldi a lavoratori e imprese”.

Così il deputato Gianangelo Bof, dichiarando il voto favorevole della Lega al Dl polizze catastrofali.

__________

Ufficio stampa Lega Camera