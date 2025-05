(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Crac banche, Stefani (Lega): rivedere regole e capienza Fondo Indennizzo Risparmiatori

Vicenza, 8 mag. – “Oggi in commissione d’inchiesta sulle banche, abbiamo audito il presidente di ABI Antonio Patuelli. Sul caso del crac di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, a fronte delle doglianze dei risparmiatori traditi che non sono riusciti ad accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori (o per le tempistiche o per incapienza del fondo), abbiamo chiesto al presidente se vi sia la necessità di rivedere le determinazioni sulla capienza e i requisiti di accesso. Il presidente, ha risposto che le regole del FIR non sono tavole di Mosè, possono essere cambiate anche in merito alle domande di accesso. Auspichiamo una soluzione: nostra priorità è garantire certezze a centinaia di risparmiatori truffati, che chiedono giustizia”.

Così la senatrice vicentina della Lega Erika Stefani, componente della commissione d’inchiesta sulle banche.

