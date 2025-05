COMUNICATO STAMPA – Il Ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso a Taranto, il 10 maggio

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Taranto – Il candidato sindaco Luca Lazzaro annuncia che il Ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, sarà presente presso il suo comitato elettorale in via Di Palma il 10 maggio 2025 alle ore 12:30. L’incontro seguirà l’inaugurazione del Tecnopolo Mediterraneo a Taranto. Saranno inoltre presenti l’On. Dario Iaia, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, l’On. Giovanni Maiorano, il Consigliere Regionale Renato Perrini e l’Avv. Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino.

La visita del Ministro e la presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia rappresentano un momento significativo per la campagna elettorale di Luca Lazzaro e sottolineano l’importanza del territorio tarantino per il governo. Durante l’incontro, si discuteranno temi cruciali per lo sviluppo futuro della città, con un focus particolare sul ruolo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, elementi chiave per la rinascita economica e sociale di Taranto.

“Sono onorato della presenza del Ministro Urso e dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, e sono grato per l’attenzione che stanno dedicando alla nostra città,” dichiara Luca Lazzaro. “Questo incontro sarà un’importante occasione per illustrare le nostre proposte per il futuro di Taranto e per rafforzare la collaborazione con il governo e con le forze politiche del territorio.”

L’inaugurazione del Tecnopolo Mediterraneo, prevista per la mattinata presso la Camera di Commercio di Taranto, vedrà la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Commissario prefettizio del Comune di Taranto, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente del Tecnopolo, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, oltre al Ministro Urso. L’evento segnerà l’avvio di un importante polo di innovazione e ricerca per il territorio.

Luca Lazzàro

